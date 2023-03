Donzelli, scontro duro con Malpezzi in tv: "Non toccate la Guardia Costiera"

28 marzo 2023 a

"Serve una missione europea di soccorso e salvataggio", "No, serve una missione europea per impedire le partenze, serve riuscire a bloccare queste navi quando devono partire, altrimenti poi non c'è modo né di accoglierli né di salvare tutti": Simona Malpezzi del Partito democratico e Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia hanno avuto un confronto piuttosto acceso sull'immigrazione nello studio di Nicola Porro a Quarta Repubblica su Rete 4.

"Questi trafficanti, nel caso di Cutro, hanno impedito di chiamare i soccorsi e una volta arrivati a terra hanno cercato i superstiti per chiedere di farsi pagare il viaggio - ha proseguito il deputato meloniano -. E voi della sinistra invece di dare la colpa ai trafficanti continuate a dare la colpa alla Guardia costiera e al governo dei naufragi!". La dem, però, ha rigettato queste accuse dicendo: "Io difendo il lavoro della Guardia costiera. Gli scafisti hanno grandi responsabilità ma anche i trafficanti che ce li mandano gli scafisti".

"Lo sa, Malpezzi - le ha poi chiesto Donzelli - che morivano molte più persone in mare quando voi governavate? Ma noi abbiamo deciso di non fare sciacallaggio...". "Per le regole che questo governo ha voluto cambiare oggi è vita difficile per chi viaggia in mare", ha chiosato infine la senatrice del Pd.