Ilary Blasi, Totti sbotta: "Lui nel mio letto...", clamoroso sfogo

Il duello è tutto italo-tedesco. Come a Dormtund, quel 4 Luglio 2006. Stavolta, però, la partita non si gioca con un pallone su un prato, ma in un’aula di tribunale. Stiamo parlando della causa di separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, ex-coppia più invidiata d’Italia. L’ex-capitano della Roma, alla vigilia della nuova udienza davanti al giudice del tribunale civile, è furiosissimo e l’oggetto delle sue ire è il nuovo compagno tedesco dell’ex-moglie: Bastian Mueller. Totti non gradisce, infatti, che la nuova fiamma di Francoforte di Ilary dorma nella villa dell’Eur che, fino a poco tempo fa, rappresentava il nido d’amore familiare. “Bastian non dorma nel mio letto!”, avrebbe sbottato l’ex-calciatore. Quando, infatti, Totti non è nell’attico di Roma Nord con Noemi Bocchi, torna nella sua ex-abitazione da 1400mq per occuparsi dei figli.

Altro motivo di forte irritazione, secondo quanto riporta Repubblica, per il campione del mondo riguarda le recenti foto apparse sulle riviste di gossip, in cui Bastian, Ilary e la figlia Isabel passeggiano tutti e tre, mano nella mano.

Due gocce che rischiano seriamente di far traboccare il vaso della mediazione e portare Totti e Ilary allo scontro totale. Il legale di Francesco, Antonio Conte, ha depositato una memoria difensiva da 120 pagine, preludio a una guerra giudiziaria che lo vedrà contrapposto all’altro legale dell'ex coppia di Roma, Alessandro Simeone, che assiste la conduttrice televisiva. La posta in gioco è alta: non solo la villa dell’Eur, ma anche l’affidamento dei figli, oltre alle liti per le reciproche sottrazioni dei Rolex di lui e dei gioielli di lei. Per Ilary, fin qui, la soddisfazione di aver ritrovato almeno borse e scarpe che l’ex-marito le aveva nascosto. In questa guerra dei Roses di borgata, il rischio maggiore è che a rimetterci siano soprattutto i figli, se non nel patrimonio, certamente nell’equilibrio emotivo. Questa volta, insomma, a Totti non basterà fare il cucchiaio. Servirà affilare i coltelli.