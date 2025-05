Camryn Kinsey, malore in tv per l'ex funzionaria di Trump: perché è polemica

Tutti contro Jonathan Hunt. Il conduttore di Fox News @ Night è finito al centro della polemica durante l'intervista a Camryn Kinsey. La giornalista è improvvisamente svenuta mentre parlava in diretta, lasciando di stucco Hunt. Proprio la sua reazione all'imprevisto ha indignato il pubblico. Kinsey, che in passato ha lavorato nell'amministrazione Trump, è stata invitata al programma per discutere delle differenze ideologiche tra l'attuale capo della Casa Bianca e l'ex presidente Joe Biden .

"Oh! Oh mio Dio" ha detto Hunt prima di voltarsi verso la telecamera per rivolgersi al pubblico: "Allora, stiamo andando a cercare aiuto per Camryn... ehm... torniamo a Lydia mentre noi cerchiamo aiuto per Camryn", sono state le sue parole mentre i soccorsi accorrevano e veniva lanciata la pubblicità. "Allora... Lydia... il... presidente... In realtà, andiamo a fare una pausa proprio qui. Torniamo subito".