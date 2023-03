Serena Bortone, via da Rai 1? Clamorosa voce: "Chi arriva al suo posto..."

30 marzo 2023 a

a

a

Serena Bortone potrebbe dire addio alla sua trasmissione in onda su Rai 1, Oggi è un altro giorno. Le voci sul suo futuro si fanno sempre più insistenti. Pare che a viale Mazzini stiano puntando a cambiare l'assetto del pomeriggio di Rai 1 a partire dal settembre del 2023. Le ultime indiscrezioni sono arrivate dalle pagine del settimanale Oggi.

"Ho il cuore a pezzi": Laura Freddi, il dolore da Serena Bortone

Stando a quanto riportato dal magazine, il programma del primo pomeriggio di Rai 1 potrebbe cambiare non solo il conduttore ma anche il nome. A prendere il posto della Bortone, in particolare, potrebbe essere Tiberio Timperi: si starebbe pensando di affidargli un nuovo talk show da mandare in onda al posto di Oggi è un altro giorno. Proprio Timperi, tra l'altro, sarà impegnato per tutta l’estate con Uno Mattina insieme a Serena Autieri.

"Chiudiamola qui eh!": Serena Bortone fa la domanda proibita, gelo in studio

Per il momento non si sa altro. Non si sa nemmeno se cambieranno i programmi estivi di Timperi in vista di una nuova trasmissione in autunno oppure se manterrà sia un impegno sia l’altro. Per quanto riguarda Serena Bortone, invece, sarebbero due le ipotesi in ballo: potrebbe condurre un programma nel pomeriggio della domenica di Rai 1, dunque al posto di Francesca Fialdini, oppure potrebbe tornare su Rai 3.