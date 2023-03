Aurora Ramazzotti è diventata mamma: come ha chiamato il bimbo

30 marzo 2023 a

a

a

È diventata mamma Aurora Ramazzotti. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha dato alla luce il suo primo bambino, avuto con il compagno Goffredo Cerza. L'annuncio di Aurora è arrivato con un post pubblicato sul suo profilo Instagram. E ha anche rivelato il nome del suo piccolo che si chiama Cesare.

Da qualche giorno Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si erano trasferiti in Svizzera per far nascere il bambino in una clinica privata elvetica. Inutile dire che i fan e i follower della giovane figlia d'arte da tempo aspettavano questa bella notizia e i più attenti si erano molto insospettiti per il silenzio di queste ultime ora. È stata poi lei con l'attesissima foto sui social a comunicare la nascita del piccolo Cesare. Ecco quindi lo scatto, con mamme e papà che tengono stretto il loro figlioletto.

Aurora Ramazzotti, la confessione: "Ecco il mio promise ring", cosa significa...

"Insieme alla nascita delle mie figlie, è il giorno più bello della mia vita", ha subito commentato Michelle Hunziker, che ora è diventata nonna. "Non puoi capire l'effetto che mi fa, che meraviglia amore", ha scritto l'amico Tommaso Zorzi. "Ave, Cesare", ha scritto papà Goffredo in una stories.