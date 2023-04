Amici, "chi viene eliminato stasera": una bomba su Maria De Filippi

01 aprile 2023 a

Andrà in onda stasera 1 aprile in prima serata su Canale 5 la terza puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi. E ci sarà un'altra, o forse altre due, eliminazioni. Guardando i numeri, la squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano è rimasta così con solo tre allievi: Aaron (cantante), Isobel (ballerina) e Ramon (ballerino). La squadra di Lorella Cuccarini ed Emanue Lo gareggia con: Samu e Maddalena per il ballo e Angelina e Cricca per il canto. Il team di Arisa e Raimondo Todaro non ha ancora perso pezzi: Alessio (ballerino), Federica (cantante), Mattia (ballerino) e Wax (cantautore).

Secondo le anticipazioni diffuse da Amici News, "al ballottaggio finale sono arrivati Samu, Wax e Ramon, ma a giocarsi la permanenza nella scuola saranno solamente il ballerino Samu e il cantante Wax. Il risultato di questa votazione sarà annunciato questa sera, al termine della puntata".

La puntata che andrà in onda stasera è stata registrata il 30 marzo e in rete è già partito il tam tam: inizia con i tre giudici Michele Bravi, Cristiano Malgioglio e Giuseppe Giofrè, al centro dello studio, che si sono cimentati in posizioni di yoga. Il superospite della serata, dopo Pio e Amedeo ed Enrico Brignano, sarà un'altra coppia di comici. Maria De Filippi continua a puntare sulla comicità e ora ha invitato la divertente coppia di attori formata da Corrado Nuzzo e Maria Di Biase.