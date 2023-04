Claudio Baglioni, rumors: le cifre clamorose del suo patrimonio milionario

01 aprile 2023 a

a

a

Cinquant'anni di gloriosa carriera, per Claudio Baglioni, uno dei simboli della musica italiana, tra i cantautori più seguiti, apprezzati e di successo ormai da decenni. Nato a Roma nel maggio del 1951, si appassiona alla musica sin da giovanissimo. E il resto è storia, con il successo non solo in Italia, ma anche a livello internazionale.

Un successo che lo ha portato ad essere, meritatamente, uno dei personaggi pubblici più ricchi del nostro Paese. Nel corso della sua carriera infatti ha venduto oltre 60 milioni di dischi, i concerti si contano a migliaia. Dunque la direzione artistica di due Festival di Sanremo, quelli del 2018 e del 2019.

"Solo un contorno del contorno": Sanremo, Baglioni asfalta Amadeus?

E ancora, Claudio Baglioni sarebbe intestatario di due società che in passato appartenevano alla madre, le quali fatturano circa 3 milioni di euro, come ricorda Velvet Gossip. E tra dischi, ospitate e successi infiniti, il patrimonio di Baglioni sarebbe davvero corposo. Un patrimonio che l'artista, inoltre, ha sempre saputo gestire in modo oculato e proficuo.