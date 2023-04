Antonello Venditti, lo sfogo del figlio: "Odiavo quella musica"

01 aprile 2023 a

"La musica era qualcosa che portava mio padre lontano da me e l’ho odiata". A parlare è Francesco, figlio del noto cantante Antonello Venditti e della regista e doppiatrice Simona Izzo. Il ragazzo, che oggi ha quattro figli, ha raccontato il rapporto con i genitori durante Oggi è un altro giorno. Alle telecamere di Rai 1, nella trasmissione condotta da Serena Bortone, Francesco ha ammesso di essere riuscito a conoscere e capire il padre proprio attraverso le sue canzoni.

E la mamma? "Lei - non ha nascosto l'attore - è l’essenza di quello che è la madre per un figlio maschio, solo che lei ha sempre dato consigli non richiesti, che a volte un figlio percepisce come giudizi, per questo io evito di avere lo stesso atteggiamento con i miei di figli. Però le voglio molto bene".

I rapporti però non sono sempre stati idilliaci. Soprattutto durante l'adolescenza: "Negli anni da loro mi sono difeso con l’analisi, che mi ha aiutato per capirli e mi ha avvicinato a me stesso. Ricordo che la cosa che mi faceva soffrire era l’essere un po’ nomade, avere un armadio da mamma, uno da papà uno dai nonni". Poi il racconto della figlia Alice: "Era fidanzata con un ragazzo, io e la mamma più di una volta le abbiamo detto che invece si stava innamorando della sua amica. E dopo un po’ si è aperta ed era proprio così. Perché l’amore è amore".