Aurora Ramazzotti, "torno quando capisco cosa è successo": lo strano messaggio

Aurora Ramazzotti, che ha dato alla luce il piccolo Cesare lo scorso 30 marzo, ha deciso di prendersi un momento per sé e lasciare i social temporaneamente. Lo ha annunciato lei stessa su Instagram, dove - a corredo di una foto con la manina del bambino - ha scritto: "Sto recuperando. Assaporando questo vento di nuova vita. Navigando ogni momento perché ogni momento è una scoperta. Grazie per i vostri dolci pensieri. Torno non appena avrò capito meglio cosa è appena successo”.

Come ogni neo mamma, insomma, anche la Ramazzotti ha bisogno del suo tempo per imparare a gestire la nuova quotidianità accanto al piccolo. Con lei il fidanzato Goffredo Cerza, i suoi suoceri e ovviamente i suoi genitori, che fin dai primi momenti della gravidanza si sono mostrati felici ed entusiasti della notizia.

Prima di abbandonare i social, la Ramazzotti ha svelato ai suoi follower il motivo per cui ha scelto di partorire in una clinica in Svizzera e non in Italia. La giovane ha detto di aver preferito la struttura dove è nata lei negli anni Novanta. Si tratta della Clinica Sant’Anna, che si trova a Sorengo, in Svizzera, paese d’origine di mamma Michelle Hunziker. Si tratterebbe di una clinica molto famosa tra i personaggi dello spettacolo. Lì anche Barbara Berlusconi ha dato alla luce i suoi cinque figli.