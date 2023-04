Paolo Brosio gela la Panicucci: "Mia mamma sta male, purtroppo..."

04 aprile 2023 a

a

a

Il grande dolore di Paolo Brosio fa irruzione senza preavviso a Mattino 5, in un collegamento che doveva essere di pura leggerezza pur con argomento decisamente serio e controverso. Federica Panicucci si collega con il suo inviato a Trevignano Romano, il paesino laziale affacciato sul lago di Bolsena finito agli onori delle cronache per la Madonnina che piange sangue e le profezie della (presunta, ovviamente) veggente Gisella Cardia. Insieme al giornalista di Canale 5 c'è proprio Brosio, storico ex inviato del Tg4 di Emilio Fede ai tempi eroici di Mani pulite.

"Con quante sono stato a letto": Paolo Brosio, la rivelazione choc





Paolo è diventato un habitué di Mediaset, tra salotti e reality. E sua madre Anna, contemporaneamente, negli anni 90 è diventata una star grazie a Fabio Fazio e a Quelli che il calcio. In collegamento con Mattino 5, Brosio sembra assente, guarda spesso il telefonino, tanto che la Panicucci lo richiama all'ordine scherzando: "Stai guardando il cellulare Brosio? Ti ha scritto la veggente?". Paolo però non ride: "No, sono molto triste perché mia mamma non è stata bene, e io sono qua… Sono angosciato… Quindi non c’entra niente, purtroppo è in ospedale".

Paolo Brosio e Papa Francesco? Cosa c'è dietro davvero all'incontro

La signora Anna compirà 102 anni tra pochissimi giorni, il 7 aprile, e anche per questo la Panicucci si mostra emozionata: "Vogliamo bene alla tua mamma ultracentenaria… La abbracciamo calorosamente…". Parole che gettano però Brosio ancora più nello sconforto: "Io sono qua a 500 km di distanza ed è ricoverata nel reparto di medicina d’urgenza all’ospedale Versilia. Io sono veramente triste e angosciato, però sono qui a lavorare". E Federica a questo punto coglie la palla al balzo per dimostrare tutta la sua vicinanza: "Corri da tua mamma".