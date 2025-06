Mattino 5, l'avvocato di Sempio: "L'indagine? Ecco cosa temo"

"Temo che l'indagine sia condotta in violazione della legge, non dico nient'altro, poi ognuno fa le sue considerazioni": lo ha detto in collegamento con Federica Panicucci a Mattino 5, su Canale 5, Massimo Lovati, avvocato di Andrea Sempio, nuovo indagato nell'inchiesta su Garlasco. A 18 anni dall'omicidio di Chiara Poggi, la 26enne trovata senza vita nella villetta di famiglia il 13 agosto 2007, la procura di Pavia ha deciso di riaprire il caso. L'unico condannato per il delitto è l'ex fidanzato della vittima Alberto Stasi, mentre Sempio, amico del fratello di Chiara, è stato iscritto di recente nel registro degli indagati.

"Io sono abituata a leggere tra le righe... - ha risposto la conduttrice al suo ospite -. Io la percepisco un po' di ansia da parte della difesa, lo devo ribadire, perché altrimenti non si opporrebbe. Probabilmente, a quel punto lì ben vengano le indagini per escludere la presenza di Sempio". "Io sono in ansia per tutti i miei clienti, non solo per Sempio. Per gli innocenti e per i colpevoli perché è il mio lavoro, la mia professione", ha controbattuto il legale.