Ciao Maschio, l'orrore subito da Samuel Peron: "Gay, fro***, ricch***"

"Purtroppo quando ero adolescente, sono nato nel 1982, non era facile essere un ballerino": Samuel Peron lo ha confessato a Nunzia De Girolamo a Ciao Maschio su Rai 1. Il volto storico di Ballando con le Stelle ha rivelato: "Venivo apostrofato come Gay, froc**, ricch*one, omosessuale e tutti i termini possibili ed immaginabili".

"Allora si faceva solo calcio, basket o nuoto. Pensare di fare il ballerino o altre discipline artistiche ti portava ad essere apostrofato in quei modi", ha proseguito Peron. Il bullismo sarà uno dei temi principali della nuova puntata di Ciao Maschio, che andrà in onda su Rai 1 il prossimo sabato dopo il Cantante Mascherato, il talent condotto da Milly Carlucci.

Tra gli ospiti della De Girolamo, oltre al ballerino Peron, ci sono anche il cantante Antonino, Alessio Vassalo e Fabio Esposito. Le scorse puntate del programma hanno fatto registrare un incredibile record di ascolti. In termini percentuali la puntata andata in onda la settimana scorsa è stata la più vista di sempre - considerando le tre edizioni del programma - grazie al 16,9% di share. Questa stagione, insomma, è da incorniciare per la De Girolamo, che ha collezionato una media di ascolti raddoppiata rispetto alle prime due edizioni.