Federica Pellegrini travolta da un video: "Meglio se nuoti"

Federica Pellegrini torna sul palco di Sognando Ballando con le stelle. La nuotatrice ha voluto condividere con i suoi follower alcuni dei momenti più esilaranti delle prove con il ballerino e maestro Samuel Peron. Nel filmato rilanciato sui social, i due si cimentano nel Tango sulle note di Back to Black di Amy Winehouse. Eppure a catturare l'attenzione, più che i passi di danza, sono i continui battibecchi tra i due.

"Amore... hai due metri di gambe, non devi salire troppo...". E ancora: "Non devi saltare, non so più come dirtelo!", "Dai ca**o", urla Peron. E la Pellegrini non esita a replicare: "Non fare questa faccia di ca**o quando balliamo, perché la smetto. Guarda che io ti denuncio per body shaming", esclamava con una risata, Peron infatti l'aveva soprannominata "orso" viste le sue movenze un po' impacciate.