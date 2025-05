Ciao Maschio, lo strazio di Marco Bocci: "Il mio tradimento più grande"

Sono il giornalista e direttore de Il Giornale Alessandro Sallusti, l'attore e protagonista della serie cult Rai Mare Fuori Francesco Panarella, l'attore e conduttore televisivo Cesare Bocci gli ospiti di Nunzia De Girolamo a Ciao Maschio, in onda domani a mezzanotte su Rai 1. Con loro si discuterà di cosa un uomo cerchi davvero in una relazione sentimentale. Partendo da una frase di Massimo Recalcati, Nunzia chiederà ai suoi tre ospiti se un uomo cerca la passione senza fine o vuole sentirsi finalmente a casa. È sempre necessario definire una relazione? Perché ad un certo punto ci domandiamo chi siamo diventati? Tutte domande alle quali dovranno rispondere i tre maschi in studio.

E poi: si può amare qualcuno e al tempo stesso sentirsi soli? Può esistere il doppio amore? La discussione del tema comune sarà preceduta da brevi interviste face to face che Nunzia farà con ognuno degli ospiti. Anche per questa puntata non mancherà il contributo del dottor Giovanni Angiolini, della drag queen Maruska Starr e del comico partenopeo Francesco Procopio.