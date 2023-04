Berlusconi ricoverato, rumors sulla scelta di Alfonso Signorini: perché cresce l'ansia

06 aprile 2023 a

Ore d'ansia e apprensione per Silvio Berlusconi, ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele di Milano. Ha la leucemia, il Cavaliere, e le complicazioni della malattia cronica che ha da anni hanno determinato complicazioni polmonari. Nelle ultime ore, però, il quadro clinico sembra essere migliorato: traspare infatti un poco di ottimismo dalla famiglia e dal suo entourage, almeno rispetto alla vigilia.

La tensione, ovviamente, resta alta: si attendono buone notizie. Ed in questo contesto ogni singola scelta, ogni gesto, può essere pesato in modo differente. E così ecco che in questa vicenda, indirettamente, entra in campo Alfonso Signorini: oggi, giovedì 6 aprile, si sarebbe dovuta tenere la sua festa di compleanno, che cade domani, 7 aprile.

Eppure, secondo quanto rilanciato su Instagram da Alessandro Rosica, un influencer con buone fonti vip, la festa del conduttore del Gf Vip sarebbe stata annullata proprio per le condizioni di Berlusconi, leader di Forza Italia e fondatore di Mediaset. "Tra i motivi principali ci sarebbero le condizioni non proprio tranquille di Berlusconi, attualmente in ospedale", a sapere Rosica parlando delle ragioni dello stop al party. Notizia che non è stata né confermata né smentita. Nel caso, notizia comprensibile: è poca la voglia di festeggiare e Signorini potrebbe aver giustamente ritenuto inopportuno celebrare a quel modo il suo compleanno. Notizia che però, ovviamente, contribuisce ad accrescere l'ansia per le condizioni del Cavaliere.