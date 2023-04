Andrea Purgatori scatenato: "Posso dirle una cosa? Mi fa schifo"

Roberto Tortora 07 aprile 2023 a

Un altro colpo messo a segno da Andrea Purgatori. Il giornalista di La7, conduttore del programma di approfondimento “Atlantide” in cui spesso tratta argomenti scottanti (mafia, brigate rosse, misteri italiani etc.), ha stanato il criminale più imperdonabile. Il killer… della “carbonara”!!! Ebbene sì, era una boutade e Purgatori, da uomo intelligente che non è solo un rigido indagatore, ma sa ridere di sé stesso, è tornato a vestire panni grotteschi, per non dire comici (in passato aveva recitato alcune scene nella serie tv Boris). Per celebrare il carbonara-day, il settantenne giornalista romano inscena un finto-noir in cui dà la caccia a chi ha osato mettere la panna nella carbonara.

Un’eresia non solo per chi vive dentro al raccordo anulare, ma per l’umanità in generale. “Ho ricevuto molte minacce”, dice il killer a volto coperto. “Ho fatto la carbonara con la panna! Ero in Erasmus, andammo a fare una serata in discoteca…”. Purgatori lo interrompe con una domanda stroncante: “Avete pippato?”. L’uomo tentenna, imbarazzato, poi tenta di giustificarsi con frasi tipo “riscrivere la storia”, “combattere la narrazione”, quindi dà la colpa ai video di TikTok. Purgatori, però, da uomo scafato sa già che non può aver fatto tutto da solo: “Si è mosso da solo o dietro c’è un mandante?”. La confessione è scioccante: “No, non sono solo”.

Senza paura di ricevere ritorsioni, il giornalista di Atlantide mostra tutto il suo disprezzo al killer della carbonara: “Lei fa schifo, glielo posso dire?”. Alla fine, l’accusa vera e propria emerge nei confronti di chi, nelle scorse settimane, ha provato ad appropriarsi della paternità di alcuni tra i piatti principi della cucina italiana, cioè gli USA: “Il mio giudizio vale anche per quegli americani che pensano che la carbonara sia nata lì”. La polemica, infatti, nasce da un articolo del ‘Financial Times’ che mette in discussione le tradizioni culinarie di casa nostra. Un pezzo, oltretutto, firmato da un’italiana, Marianna Giusti, che ha fatto trasalire tutti, lettori, associazioni come Coldiretti e politici. Andrea Purgatori, però, ha stanato il colpevole ancora una volta. Buon appetito!