Vittorio Sgarbi, a valanga su Formigli: "Tu e quei dementi", caos in tv

"Giorgia Meloni non riesce a dire che è antifascista", attacca Corrado Formigli nella puntata di Piazzapulita andata in onda su La7, ieri sera 6 aprile. È il solito dibattito su fascismo e antifascismo che il conduttore ripropone ogni giovedì. Ma questa volta in collegamento c'è Vittorio Sgarbi che massacra il conduttore e questo modo di fare le inchieste. "Voglio dirti che Ferrara è una città antifascista, è la città di Bassani, il teatro comunale che non è la feccia delle chat che avete raccolto, ha fatto uno spettacolo su Matteotti. Moni Ovadia è rappresentante, è sovrintendente di quel teatro", premette il sottosegretario alla Cultura. "Non puoi sciogliere quello che non c'è. Non puoi sciogliere Predappio, non c'è un partito fascista. Queste sono chat di dementi cogli***mente fascisti".

Sgarbi è un fiume in piena che travolge Formigli: "Rispetta Ferrara, abbiamo un museo Bassani. Portate gli esempi non fate tv spazzatura che guarda solo la sporcizia", attacca ancora. "Dov'è il fascismo? Quei cogli*** che sfilano a Predappio? Chi lo rappresenta? Tu sei fascista, stai facendo del fascismo, stai colpendo delle persone con la tua tv spazzatura", lo incalza il sottosegretario alla Cultura. "Meloni è post fascista. Il fascismo si combatte quando c'è, non quando non c'è. Le dirò di dire di essere antifascista. Io sono antifascista ma non mi dichiaro antifascista perché è inutile esserlo. Se non c'è il fascismo è inutile essere antifascisti", conclude Sgarbi.