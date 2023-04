Ramazzotti assente al parto di Aurora? Imprevisto aL concerto

07 aprile 2023 a

a

a

Eros Ramazzotti non era presente nel momento in cui Aurora ha dato alla luce il piccolo Cesare e neanche al battesimo, avvenute nelle ore immediatamente successive alla nascita, quando la figlia e il nipotino erano ancora in clinica privata in Svizzera. Il cantautore è infatti impegnato nel suo “Battito Infinito world tour” che si concluderà il 26 agosto in Islanda, dopo aver fatto tappa negli Stati Uniti, in Messico, Argentina, Brasile, Portogallo e Francia.

"Dov'è?". La foto di Aurora Ramazzotti che scatena la tempesta

Il 28 marzo Ramazzotti si trovava a Nizza, mentre il 31 era a Madrid: è quindi chiaro che non poteva essere presente al parto della figlia, che è avvenuto il 30 marzo in Svizzera, tra l’altro nello stesso posto in cui Michelle Hunziker ha dato alla luce Aurora nel 1996. I neo genitori e il piccolo Cesare sono tornati a casa a Milano, ma non sono andati a vedere Ramazzotti in concerto proprio nel capoluogo lombardo. Presenti, invece, i genitori di Goffredo Cerza, che hanno anche condiviso alcuni momenti sui social.

In particolare non è passato inosservato uno striscione che è stato appeso dai fan al concerto e che recitava la scritta “Ave Cesare”, accompagnata dalla data di nascita del piccolo in numeri romani. Un gesto di affetto che ha fatto piacere a tutti, a cominciare dai neo genitori, che hanno ricondiviso lo striscione sui propri profili social.