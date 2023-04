Vera Gemma lo confessa: "Cosa ha fatto mio padre"

11 aprile 2023 a

Ospite de I Fatti Vostri, Vera Gemma. La figlia d'arte si è raccontata nello studio di Rai 2, davanti a Salvo Sottile e Anna Falchi. "È stato un padre assente in alcuni momenti, in altri invece molto presente", ha esordito descrivendo il padre Giuliano noto attore. Da sempre l'attrice cerca di mostrarsi per come è. Basta pensare alla sua partecipazione all'Isola dei Famosi e alla relazione con il giovanissimo fidanzato.

"Sono una delle poche - ha ammesso - che non ha voluto sfruttare il cognome". E sembra che l'impegno abbia dato i propri frutti: "Ce l’ho fatta, ho conseguito il leone d’oro a Venezia". Giuliano Gemma è stato uno dei principali attori ed esponenti dell’epoca western in Italia. Amatissimo da tutti, mio papà era amatissimo anche in Giappone dove conoscevano solo lui e Sophia Loren di attori italiani, aveva un successo clamoroso".

Solo qualche settimana fa l'attrice aveva dichiarato che "per i miei genitori era una vera e propria ossessione, era proibito ingrassare, meglio allora diventare dipendenti dell’eroina. Finalmente mi sento liberata da me stessa. Dalle mie ossessioni, la bellezza, la magrezza, il confronto con un padre fascinosissimo e inarrivabile. Ho sempre avuto problemi ad accettarmi, ma sempre con assoluta verità".