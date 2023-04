Memo Remigi, le ultime parole della moglie: "Diceva...", confessione straziante

11 aprile 2023 a

a

a

Memo Remigi è uscito con Sapessi com’è strano, libro autobiografico il cui titolo riprende un verso di Innamorati a Milano, la sua canzone più famosa. Per l’occasione l’artista ha concesso una lunga intervista al settimanale Chi, in cui ha parlato molto della moglie. In particolare ha deciso di fare una confessione piuttosto scioccante sugli ultimi istanti vissuti prima che la sua donna lo lasciasse per sempre.

"Che delusione": Memo Remigi ora vuota il sacco, chi asfalta (con due parole)

“Le dirò una cosa che non ho mai detto a nessuno - ha dichiarato Remigi nell’intervista - ho scoperto che negli ultimi istanti della sua vita mia moglie si preoccupava ancora per me. Diceva a mio figlio ‘Non lasciare solo papà’”. Non è tutto, perché Remigi ha svelato anche un altro dettaglio privato. Un giorno un’amica della moglie che era rimasta vedova gli confessò che cosa le disse la moglie in confidenza: “Saresti la moglie ideale per far passare bene a Memo Remigi gli ultimi anni della sua vita”.

"Anche Maurizio Costanzo...": Memo Remigi, l'ultima bomba su Serena Bortone

L’artista ha perso la moglie, Lucia Russo, nel gennaio 2021: era gravemente malata da tempo. Dalla loro unione, che è durata più di sessant’anni, è nato il figlio Stefano. Inoltre Remigi ha dichiarato che, pur essendo sempre stato innamorato della moglie, a volte non è stato capace di resistere alle tentazioni: “Mia moglie era tutto, la mia fidanzata, la mia amante, la mia sposa, la mia mamma. Era talmente forte rispetto alla mia leggerezza che mi sentivo un fanciullo e, quando facevo le serate ero circondato da donne bellissime e non resistevo”.