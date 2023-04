Giorgia, "un maledetto giorno": il dramma che le ha stravolto la vita

13 aprile 2023 a

Giorgia torna a ricordare l'ex Alex Baroni. A 21 anni dalla sua morte la cantante ricorda il musicista scomparso a 35 anni dopo un drammatico incidente in moto sulla circonvallazione Clodia. Era l'anno 2002, quando Baroni fu trasportato in ospedale dove ci rimase per 25 giorni. Poi il 13 aprile l'annuncio della sua morte. Anche oggi Giorgia vuole ricordare il musicista: "Oggi è l’anniversario di un maledetto giorno, il tempo vola, i sentimenti e i ricordi no, restano", scrive su Twitter.

Anche su Instagram ha voluto omaggiare l’ex, pubblicando una Story in cui si vede un cielo terso. In sottofondo "In My Life", canzone proprio di Alex Baroni. Esattamente un anno fa, la musicista aveva riservato all’artista scomparso un pensiero altrettanto struggente: "20 anni senza Alex, figlio fratello amico compagno e artista irripetibile, il tempo non cancella niente".

Giorgia e Alex sono stati fidanzati dal 1997 al 2001, fino a pochi mesi prima dell’incidente. Prima di spegnersi Baroni aveva iniziato una nuova relazione. A confermarlo la stessa cantante durante un'intervista a Verissimo. In quell'occasione Giorgia ha voluto tenere segreta l’identità dell’ultima compagna del cantante mantenendo dunque la sua privacy. Da ben 15 anni l'artista ha ritrovato il sorriso con il ballerino Emanuel Lo. "In realtà - aveva confessato - molti anni fa Emanuel mi ha chiesto di sposarlo e io gli ho anche detto di sì. Poi, però, se non è la donna che organizza, l’uomo non lo fa, perciò è finita lì".