Eros Ramazzotti, "250mila euro di rosso": grave problema di soldi

13 aprile 2023 a

a

a

Eros Ramazzotti risente ancora del Covid, almeno per quanto riguarda gli affari. Lo riporta Andrea Giacobino, che su affaritaliani.it dà notizia di quanto accaduto all’assemblea dei soci di Radiorama srl, l’etichetta discografica fondata quasi 30 anni fa dal cantante. È stata presa la decisione di riportare a nuovo la perdita di 250mila euro che era emersa dalla chiusura del bilancio, effettuata alla fine dello scorso settembre.

"Papà Eros". Ramazzotti, tam tam impazzito: una voce esplosiva

Sebbene le attività siano state in netta ripresa, con i ricavi che rispetto all’anno precedente (fortemente influenzato dalla pandemia) sono schizzati da 112mila euro a oltre 5 milioni, è stata registrata ancora una perdita. Quest’ultima, parti a 250mila euro, è però nettamente inferiore rispetto a quella di 2,4 milioni del precedente esercizio. Sempre secondo affaritaliani.it, il rosso dell’ultimo bilancio si spiega con l’aumento dei costi, che sono passati da 3 a 5,3 milioni.

"Era solo una battuta": rissa con la Croce Rossa, cosa esce di bocca a Ramazzotti

Passando dagli affari alla vita privata, nelle scorse ore Ramazzotti è stato costretto a intervenire sui social per smentire le voci secondo cui avrebbe messo incinta la sua compagna Dalila. “Attenzione a notizie false e pretenziose senza nessuna base di verità - ha scritto il cantante - oggi viviamo in un modo dove la realtà è spazzata via dal nulla cosmico, dalla spazzatura mediatica (non tutta fortunatamente) spero che la gente non stia lì a credere a qualsiasi cosa gli venga propinata. Non aspetto nessun quarto figlio, tranquilli”.