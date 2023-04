Al Bano scatena l'ira della Lecciso: scoppia di nuovo la coppia?

13 aprile 2023 a

a

a

Scivolone per Al Bano. A poco meno di un mese dal suo 80esimo compleanno, il cantante ha organizzato per l'occasione un evento all’Arena di Verona. Qui saranno presenti tanti artisti suoi amici. Ma non solo, perché l'artista avrebbe dichiarato di volere sul palco anche l'ex moglie Romina Power. Al Bano racconta che i due sono stati insieme per ben 35 anni. In realtà però la coppia si è separata nel 1999 e quindi il loro matrimonio è durato 32 anni. Un errore che pare abbia fatto indispettire la sua attuale compagna, Loredana Lecciso.

"Al Bano e Jasmine Carrisi!". Ma... clamoroso disastro in diretta

"Lei ci è rimasta male e ha chiesto ad Al Bano che cosa racconta sulla storia con Romina", ha rivelato un'amica al settimanale Nuovo. Ma non solo, sempre secondo la testimone, la Lecciso avrebbe fatto armi e bagagli lasciando casa e trasferendosi al momento a Milano: "Lory ha lasciato Cellino San Marco e si trova a Milano".

Al Bano Carrisi-Mediaset? "Molto probabile": indiscrezioni sul colpaccio

Il motivo? "Un po’ per stare con i suoi figli e un po’ per lasciare da solo Al Bano, che può riflettere sulle sue parole". E ancora: "Sembra seriamente non ne possa più". Motivo per cui la presenza dell’ex moglie all’evento all’Arena di Verona potrebbe spingere la Lecciso a dare forfait all’ultimo minuto.