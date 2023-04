Blanco, delirio contro la Rai: "Contento di finire in carcere"

15 aprile 2023 a

Dalla sceneggiata sul palco di Sanremo 2023, da quando ha distrutto la scenografia floreale, sono passati due mesi. E ora Blanco torna a parlare. Lo fa in un'intervista al Corriere della Sera, in cui le spara grossissime.

"La cosa veramente brutta non è stata quella dei calci alle rose. Ma il fatto che loro – tanti di loro, escluso Amadeus, che è stato buono – hanno giocato su questo incidente che ha fatto una hype incredibile a Sanremo. Hanno pensato di più a buttare mer*** su un ragazzo di vent’anni. Però intanto hanno mangiato su questa cosa", passa al contrattacco Blanco. Nel mirino del cantante, di fatto, c'è chi lo ha criticato.

Ma non solo. Nel mirino anche la Rai: "Già alle prove avevo segnalato questo problema dell’audio nelle cuffie e mi avevano detto che sarebbe stato risolto la sera stessa. Prima ho cantato Brividi e tutto era più o meno normale, anche se all’inizio sentivo qualcosa di strano. Appena è partita L’isola delle rose, ho sentito un rumore, così ho tolto la cuffia. Ho guardato per chiedere aiuto, poi me la sono rimessa. Poi ho detto: non sento la voce, cosa che loro non hanno riportato perché sono dei parac***. Anzi, mi hanno detto: vai avanti. Loro ti dicono: basta che alzi la mano e si rifà. Non è vero, ci sono i tempi televisivi, tante cose. È una str***. Ovviamente mi sono incazzato, mi è partita la brocca. Era già previsto che spaccassi le rose nella mia esibizione, ma non così, poi è scivolata di mano la situazione", ricorda parlando del raptus.

E ancora, aggiunge: "Ho sbagliato io perché ho 20 anni, ma chi ne ha 50 invece di aiutarmi ha goduto pensando agli ascolti". A chi si riferisce, Blanco? Mistero. Ma tant'è, poi ecco il commento sull'indagine aperta dalla Procura di Imperia, che lo ha accusato per danneggiamento: "Ho scritto Sbagli per chiedere scusa alle persone che si sono offese. Ma alla fine la verità è che in tv non puoi essere te stesso, non è che possiamo prenderci per il cu***. Se uno mi dice: hai creato danni morali alle persone, io rispondo solo ma cosa diciamo? Era uscita la notizia che potevo andare in carcere da uno a cinque anni. Alla fine se succedesse davvero questa cosa, sarei contento perché almeno la gente vede quanto siamo indietro su questa cosa politicamente. Una roba assurda", conclude Blanco, il quale di fatto dice che sarebbe contento nel caso in cui finisse in carcere. Sarà...