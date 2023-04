Melissa Satta, la vergogna e lo sfogo: "Insultata per Berrettini"

15 aprile 2023 a

Non ci sta, Melissa Satta. E passa al contrattacco dopo aver subito l'ultimo vergognoso delirio social, dove è stata ricoperta di insulti, gratuiti e volgari, per l'accusa farneticante di "portare sfortuna" a Matteo Berrettini, il tennista con cui si è recentemente appreso avere una storia.

La showgirl sarda è finita nel mirino degli haters dopo l'eliminazione a causa di un infortunio di Berrettini ai Masters 1000 di Montecarlo. Assurdo, ma vero: accuse, insulti, sfottò. E l'ex velina di Striscia la Notizia, come detto, non ci sta.

In una serie di stories su Instagram, Melissa Satta ha risposto al fuoco e denunciato la situazione: "Non sono solita fare questi tipi di video, sto vivendo una situazione sui social surreale". E ancora: "Da tempo ricevo insulti sui social, messaggi di sessismo e bullismo. Vengo attaccata per la mia storia sentimentale con Matteo Berrettini".

"Nel 2023 - riprende Melissa Satta - non dovrebbe esistere ciò. Sono un personaggio pubblico e so che posso venire paparazzata, che mi possono chiedere autografi e ciò lo accetto e mi piace. In questo momento sto vivendo una relazione con un’altra persona e voglio essere felice. Vivo una vita normale fuori dai riflettori, mi sveglio alle 7, preparo mio figlio e lo porto a scuola. In questi giorni non so per cosa vengo accusata, forse per essere donna. O forse perché il mio compagno vive un momento difficile lavorativo", conclude Melissa Satta zittendo i leoni da tastiera.