Jannik Sinner, "il calo del nervo": soffiata di Laura Golarsa

In pochi nel panorama italiano conoscono il tennis nelle sue sfumature più profonde come Laura Golarsa. Ex numero 39 del mondo, quarti di finale a Wimbledon, oggi coach, fondatrice di un’Accademia e apprezzata voce tecnica su Sky, Golarsa osserva l’attuale boom del tennis italiano con un punto di vista unico: quello di chi ha vissuto il circuito da protagonista e continua a formarne il futuro. Con lei, intervistata da Fanpage.it, il discorso parte inevitabilmente dalla Coppa Davis e dallo spirito che ha animato giocatori come Berrettini e Cobolli. Su di loro, l’ex tennista parla con entusiasmo: “Sono molto contenta perché questi due ragazzi hanno uno storico che nasce da lontano”. E aggiunge un passaggio spesso ignorato: il valore dei maestri che li hanno cresciuti. “Questa Coppa Davis infatti è anche di Vincenzo”. Per lei, la vittoria non è stata una sorpresa, ma la naturale evoluzione di un gruppo che ha imparato a essere squadra: “Cobolli è un uomo squadra, lo dico sempre anche in cronaca”.

Jannik Sinner, Sock smonta la sua amicizia con Alcaraz: "Narrazione esagerata" La stagione tennistica si è ufficialmente chiusa e, mentre i big si godono qualche giorno di pausa prima di ripre...

Le polemiche legate alle assenze di Musetti e soprattutto Sinner non l’hanno convinta fin dall’inizio: “No, perché le polemiche sono per i giornalisti”, chiarisce. E difende apertamente le scelte dei due azzurri, soprattutto del numero uno al mondo: “Nessuno capisce cosa significa essere il numero uno al mondo”. Golarsa insiste sul fatto che i ritmi del tennis moderno rendano inevitabile una gestione attenta delle energie: “C’è il calo del nervo, c’è il calo della tensione… Lo vogliamo far ‘sfiatare’ questo ragazzo o no?”. Il suo discorso si allarga poi alla forza della squadra italiana, sottolineando quanto la profondità sia ormai un patrimonio consolidato: “Abbiamo una squadra fortissima, con una panchina lunghissima”. Per lei, i risultati recenti stanno cambiando anche la percezione dei giovani e delle famiglie: un nuovo modo di vivere il tennis, meno ossessionato dal risultato immediato e più orientato alla costruzione.

Jannik Sinner, la stangata: come perde 3 milioni in un secondo Jannik Sinner perde un bonus dal valore di svariati milioni di euro. Il campione azzurro, nonostante abbia chiuso la sta...