Ilary Blasi, "mi brucia lo stomaco": bomba alla vigilia dell'Isola dei Famosi

Mancano davvero poche ore al via della nuova stagione dell'Isola dei Famosi, che ripartirà domani, lunedì 16 aprile, in onda su Canale 5 e condotta da Ilary Blasi, affiancata dagli opinionisti Vladimir Luxuria ed Enrico Papi.

E così alla vigilia del "via alle operazioni" dall'Honduras, ecco che la Blasi si confida a Tv Sorrisi e Canzoni, una lunga intervista in cui si spende in qualche anticipazione su questa nuova edizione.

Quando le chiedono quale sarebbe la sua principale paura se naufragasse insieme agli altri vip, la Blasi risponde: "Mi brucia lo stomaco se non mangio. Il resto posso sopportarlo". Insomma, la più grande paura sarebbe la fame.

Poi le chiedono quale consiglio darebbe ai naufraghi che animeranno quest'Isola dei famosi. Ma la Blasi spiega che reputa complicato dare la dritta giusta, poiché le situazioni sono diverse persona per persona. Comunque, aggiunge che un aiuto potrebbe derivare dal pensare alle persone più care: "“Lo sconforto passa dopo poche ore o chi giorni. L’importante è restare lucidi", conclude Ilary Blasi".