Dennis Fantina, la rivelazione dalla Bortone: "Cosa faccio per vivere..."

Dennis Fantina si racconta a Oggi è un altro giorno. Nel salotto di Serena Bortone, il vincitore della prima edizione di Amici, non usa giri di parole e racconta come la sua carriera non sia mai decollata. Quando vinse il talent show di Canale 5 si chiamava ancora Saranno Famosi ma al timone c'era comunque Maria De Filippi.

La stella di Fantina non si è mai accesa. Subito dopo la vittoria è di fatto sparito nel nulla. Ha fatto diversi lavori tra cui anche quello del corriere. Poi il ritorno in tv qualche anno fa con Tale e Quale show, un altro passaggio da meteora. Dopo l'esperienza nel programma di Carlo Conti non si sono aperte nuove opportunità professionali e dunque per Fantina le porte dello spettacolo sono rimaste chiuse. Ma con grande umiltà ha accettato la proposta di un amico e ha deciso di lavorare in un bar.

Si dice "intristito" per come sono andate le cose ma di fatto è anche orgoglioso della sua umiltà: "L'unica cosa che conta è lavorare". Una frase che ha emozionato non poco il pubblico. Infine ha anche raccontato che in tanti gli chiedono mentre lavora al bar di cantare, ma lui si è sempre negato. Il palcoscenmico è tutta un'altra cosa...