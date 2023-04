Barbara D'Urso, "cosa mangia": il suo dietologo svela il "segreto"

22 aprile 2023 a

"Siamo diventati nel tempo non solo amici ma anche fratelli. Fantastica nel suo stile di vita, anche se mangia di tutto, però in modo appropriato e sano": a parlare in questi termini di Barbara D'Urso è Nicola Sorrentino, noto anche come "dietologo dei vip". Sono molte le celebrità che si sono rivolte a lui per dimagrire: da Naomi Campbell a Daria Bignardi. Lui però, intervistato dal Corriere della Sera, ha preferito non dire molto sulle personalità famose che segue e che ha seguito negli anni.

Su Rocco Hunt, per esempio, ha detto: “Bravissimo, simpatico, talentuoso. Era un po’ pasticcione, una vita sempre in giro, lo abbiamo corretto, ora mangia bene anche lui”. Mentre su Dora Dolce, sorella di Domenico Dolce, ha affermato: “Molto attenta nell’alimentazione nonostante una vita imprenditoriale intensa nel suo gruppo, Dolce & Gabbana: in gamba, attiva da mattina a sera, ma anche grande chef, rispettosa della corretta alimentazione. Si mette ai fornelli e diventa chef deliziosa: un piatto eccezionale le melanzane fritte al pomodoro, che Dora tampona una a una con un panno di carta".

La dieta proposta da Sorrentino si basa su un regime alimentare per niente restrittivo. In particolare, il suo programma si basa su delle ricette specifiche, studiate ad hoc su ogni singolo paziente. “Il metodo Sorrentino è frutto di studi approfonditi che seguono le linee internazionali di una corretta alimentazione. Provengono da ricerche impostate da centinaia di scienziati. La 'Dieta Sorrentino' non si basa su un parere personale, la medicina non è fatta di pareri personali: l’alimentazione è la terapia più importante, di elezione, per numerose malattie da non sottovalutare".