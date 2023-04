Ambra Angiolini compie 46 anni: il gesto del fidanzato vip, chi è

22 aprile 2023 a

Ambra Angiolini compie oggi 46 anni. E durante questa giornata speciale è circondata dall’amore di amici e parenti, ma anche del suo nuovo compagno Andrea Bosca. La showgirl ha definitivamente detto addio alla storia d’amore con l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri e di recente ha intrapreso una relazione con il collega attore, conosciuto sul set della serie “Protezione civile”.

All'inizio entrambi avrebbero cercato di mantenere il massimo riserbo sulla loro frequentazione. Solo dopo essere stati paparazzati, hanno deciso di uscire allo scoperto e di ufficializzare il loro rapporto. Questa mattina Bosca ha postato nelle sue Instagram stories un tenero selfie scattato con la compagna a piazza Duomo, a Milano, e ha scritto: “Sei tutto lo splendore". Insieme alla dedica un hashtag molto particolare: #unaquestioneprivata. Probabilmente un riferimento al suo essere molto riservato.

In un'intervista al settimanale Nuovo, infatti, l'attore disse: “Non amo parlare della mia sfera personale. Da bravo piemontese sono molto riservato. Però una cosa mi sento di dirla. La mia vita privata è molto felice”. Poche parole da cui però emerge quanto sia diventata importante per lui la storia con la Angiolini. L'attrice, invece, non ha ancora rilasciato dichiarazioni sulla sua situazione sentimentale. Ma, nel frattempo, ha postato una foto in cui spegne le candeline insieme ai suoi due figli, Jolanda e Leonardo, e a corredo ha scritto: “Le mie due sillabe VI-TA”.