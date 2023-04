Ilary Blasi, la sfida di Noemi Bocchi: le lacrime e la foto con Totti

23 aprile 2023 a

Noemi Bocchi e Francesco Totti ormai non si nascondo più. E così questa volta sui social appare la loro ultima avventura. I due sono volati in Spagna a Madrid per assistere alla partita del Real contro il Celta. Un appuntamento speciale per il Pupone ch enon tornava da tempo al Bernabeu. In quello stadio fu protagonista di una notte magica con la Roma e fu anche vicinissimo al passaggio con la maglia dei Blancos.

Solo l'amore per la Roma e quel suo attaccamento alla maglia fuori dal comune ha permesso ai giallorossi di trattenere il Pupone. Florentino Perez, presidente del Real, gli disse: "Sei stato l'unico giocatore a dirmi di no", con il tono di un rimprovero. Ora il ritorno in quello stadio insieme a Noemi Bocchi. Una foto e qualche video per raccontare sui social la splendida serata madridista. Ospuiti di Carlo Ancelotti, Totti e la sua Noemi si sono goduti la partita.





Totti poi si è commosso ricordando il suo passato e le imprese in Champions proprio nel tempio del calcio. I giocatori del Real una volta lo invitarono nello spogliatoio e chiesero una maglia a testa di Totti. E il Pupone non deluse affatto le aspettative, si presentò con due borsoni pieni di maglie numero 10. Chissà come l'avrà presa la Blasi. Ormai Totti e Bocchi sui social raccontano tutto della loro storia d'amore. Nostalgia canaglia?