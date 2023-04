Massimo Ceccherini, rivelazione-choc su Pieraccioni: "Ero vittima della grappa. E quel giorno..."

25 aprile 2023 a

Non fa sconti: a sé stesso e a nessuno altro. Si parla di Massimo Ceccherini e della sua intervista-fiume al Corriere della Sera. Un colloquio in cui il comico non si nasconde, parla della sua vita e dei suoi disastri, delle sue gioie, dei dolori e della sua carriera. Punta il dito contro la televisione di oggi, ritenuta spietata. Ripercorre l'episodio della bestemmia all'Isola dei famosi, episodio per cui fu cacciato e che lo ha segnato.

Quindi si sbottona sull'amore per i suoi cani e soprattutto sull'amore per Elena, sua moglie, un'operatrice sanitaria. Quando gli chiedono come la ha conosciuta, risponde: "Ma a chi vuoi che interessi come l'ho conosciuta. Ti dico che dopo la disperazione più profonda le cose mi sono arrivate per magia", ammette Ceccherini.

Inevitabile spendersi sul rapporto con Leonardo Pieraccioni, il regista a cui Ceccherini è legato a doppio filo, anche se il loro rapporto non è più solido come un tempo. E recentemente Pieraccioni ha rivelato di non aver invitato Ceccherini alla festa dei suoi 50 anni. Episodio a cui il Corsera chiede conto al diretto interessato. E la risposta è come sempre franca, sincera: "Sì, l'ho letto l'articolo, mi ha pregato di non andare temendo che lo mettessi in imbarazzo con gli altri amici. Ero vittima della grappa, mi sdoppiavo, facevo casino. Lo capisco", conclude Massimo Ceccherini mostrando di non portare alcun tipo di rancore.