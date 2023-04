Bebe Vio derubata dopo il funerale del nonno: "Tenete i soldi, ma..", appello disperato

29 aprile 2023 a

Un bruttissimo momento per Bebe Vio: è stata infatti derubata subito dopo il funerale del nonno. La campionessa di fioretto ha raccontato sui social quanto le è accaduto, lanciando anche un appello al ladri. Perché oltre al furto, in un momento così doloroso, c'è anche una rovinosa beffa: tra gli oggetti che le hanno sottratto, anche il pc su cui ha la sua tesi di laurea, che dovrà affrontare a breve.

Mesi di lavoro scomparsi, finiti in mano ai ladri. E senza quel pc, la laurea appare quasi impossibile da conseguire. Bebe Vio infatti sta frequentando il Corso di Comunicazione e Relazioni Internazionali all’università americana John Cabot di Roma. E senza tesi, non si può concludere il percorso di studi.

Per queste ragioni, Bebe Vio ha lanciato un appello a chi le ha rubato il pc: "Buongiorno a tutti, questa è la faccia disperata di una persona alla quale hanno rubato la borsa l’altro giorno e tra l’altro grazie a tutti perché ero appena tornata dal funerale di nonno; è stato molto piacevole finire la giornata con il furto della borsa, ma non me ne frega assolutamente nulla della borsa o del suo contenuto", premette.

"Tenetevi i soldi, quello che c’è dentro, ma per favore dentro c’era il mio computer con la mia tesi finita, iniziarla ora è impossibile - riprende -. E c’erano gli appunti di un’altra classe, quatto mesi di appunti, se tu sei il ladro e stai guardando questa cosa per favore mandami il file, tieniti tutto ma per favore mandami i miei appunti e la mia tesi. Io mi devo laureare tra poco e non posso non laurearmi per questo", conclude Bebe Vio, che si trova davvero in una brutta situazione.