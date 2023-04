Bebe Vio, appello disperato ai ladri: "Non posso laurearmi!"

30 aprile 2023 a

a

a



"Questa è la faccia disperata di una persona alla quale hanno rubato la borsa, appena tornata dal funerale di nonno". Così Bebe Vio, su Instagram. "Non me ne frega niente della borsa, lo cosa importantissima (a parte che dentro ci sono i miei occhiali da vista) - dice la campionessa azzurra - Per favore dentro alla borsa c'era il mio computer con la mia tesi scritta, finita, devo consegnarla e iniziarla ora è impossibile". "A te, che ora hai il computer, ti prego di farmelo riavere o almeno di inviarmi in forma anonima i file con la mia tesi. Trovi tutto sul desktop del computer. Nonostante tutto, te ne sarei immensamente grata", aggiunge la campionessa azzurra.