Gina Lollobrigida, sospetto inquietante del figlio: "Eravamo in cucina..."

Il caso del patrimonio e dell'eredità finita nel nulla di Gina Lollobrigida continua a far discutere. E questa volta a rompere il silenzio in un'intervista al Corriere è il figlio, Milko Sofic. Le sue parole sono durissime e alzano un velo su quello che sarebbe accaduto prima della morte della madre: "Il vero patrimonio che ha lasciato mia madre è il ricordo di una donna che ha fatto una strepitosa carriera solo con le sue forze. Sono tuttavia sbalordito che, al termine di una lunga e proficua vita artistica in cui aveva accumulato un ingente patrimonio, sia venuta a mancare da proprietaria di così poco. Basti pensare che sui conti correnti non c’era quasi nulla, al punto che all’amministratore di sostegno venne chiesto di saldare i conti delle cure dentali, per poche migliaia di euro", spiega.

Poi parla di Andrea Piazzolla, il factotum della Lollobrigida: "Quando è arrivato Piazzolla il patrimonio di mia madre era più che buono, c’era abbastanza per fare una lunga vita decente, ricca, ma non esagerata. Ora non è rimasto quasi nulla. Non so dire la quantità esatta di quanto è stato bruciato, ma i conti correnti sono pressoché vuoti, gli appartamenti di Piazza di Spagna sono stati venduti e il ricavato è sparito, e lo stesso è accaduto per la casa di Montecarlo. Nessuna traccia nemmeno degli oltre tre milioni di euro della collezione di gioielli venduta da Sotheby’s nel 2013. Nel frattempo, i familiari di Piazzolla hanno ricevuto centinaia di migliaia di euro, lui stesso ha prelevato decine di migliaia di euro in contanti e tramite carte di credito, ha viaggiato in elicottero, ha acquistato continuamente Ferrari, Jaguar, Mercedes. Non c’è da meravigliarsi che non sia rimasto più nulla".

Infine parla di un episodio che l'avrebbe insospettito parecchio: "Ricordo quando sono andato a trovare mia madre, che era appena tornata da un lungo viaggio a New York dove l’aveva accompagnata Piazzolla. Stavamo in cucina quando entra trionfante Piazzolla che dichiara in modo pomposo che è riuscito finalmente a farci fare pace, io e mia madre. L’ho guardato un po’ stralunato: ma che stava dicendo? Non avevamo litigato, eravamo in buonissimi rapporti, stavamo sempre in contatto. Non ho dato importanza a questo strano episodio, ma invece avrei dovuto subito capire le intenzioni di Piazzolla. Mia madre ormai era diventata più fragile di prima, per cui molto influenzabile e facile vittima".