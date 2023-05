Gina Lollobrigida, una fine drammatica: "A chi ha chiesto i soldi per il dentista"

01 maggio 2023 a

Una storia drammatica e piena di misteri, quella dell'eredità di Gina Lollobrigida, vicenda su cui c'è un contenzioso legale in corso: da una parte la famiglia della Lollo, dall'altra il suo factotum, Andrea Piazzolla, sospettato di avere un ruolo nella sparizione di beni per ben 9 milioni di euro.

E ora il figlio della Lollobrigida, Andrea Milko Skofic, si sfoga in un'intervista al Corriere della Sera, in cui snocciola particolari di un certo peso. Parlando di Piazzolla e di quanto accaduto, ricorda: "Di punto in bianco c'erano spese che lei non aveva mai fatto prima. Non aveva più i soldi per pagarsi il dentista".

E ancora, aggiunge il figlio della star scomparsa lo scorso gennaio: "Aveva comportamenti strani, agli amici sembrava che qualcuno la stesse controllando, che non poteva dire quello che pensava. Piazzolla? Si fingeva amico di mio figlio, lo tempestava di domande", sospira.

Dunque, interpellato sull'inventario dei beni della madre, dal quale risultano meno di 600mila euro, afferma: "Basti pensare che sui conti correnti non c’era quasi nulla, al punto che all’amministratore di sostegno venne chiesto di saldare i conti delle cure dentali, per poche migliaia di euro", ribadisce. Un dramma vero, quello che ha coinvolto Gina Lollobrigida.