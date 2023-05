Concertone, è subito politica: ecco come lo apre l'Orchestraccia

01 maggio 2023 a

Come ogni anno, il Primo Maggio, si celebra il rituale del concertone in piazza San Giovanni a Roma. E come ogni anno infuriano le polemiche. Maurizio Landini accusa Giorgia Meloni per il CdM proprio oggi, Festa del Lavoro. E il premier replica ricordando al leader della Cgil che allora, per coerenza, il concertone organizzato proprio dalla Cgil con Cisl e Uil dovrebbe tenersi un altro giorno, poiché per realizzarlo al lavoro ci sono centinaia di persone.

Quindi il via alle operazione. Sul palco, a condurre, ecco Ambra Angiolini, che inizia citando Lorenzo Parelli, morto durante il progetto di alternanza scuola-lavoro, sul palco anche i suoi genitori. Poi la stessa Angiolini cita l'articolo 4 della Costituzione.

Poi spazio alla musica. Ad esibirsi per prima è l'Orchestraccia, che apre le danze con una versione rivisitata dell'Inno d'Italia, piuttosto discutibile, e con l'immancabile Bella Ciao poi. Insomma, che sia tutto chiaro - come ogni anno - sin dal principio.

La band guidata da Marco Conidi, è stata la prima a raccogliere l'iniziativa lanciata poco prima dal palco da Ambra Angiolini ai ragazzi in piazza di aiutare ad aggiornare la costituzione, alla quale i sindacati hanno scelto di dedicare questa edizione della manifestazione, con l'hashtag #ildirittochemimanca. Infine, l'appello dell'Orchestrccia affinché gli artisti non vengano considerati "addetti allo svago" ma "addetti alla cultura.