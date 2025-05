I tunisini violentano? Sconcertante reazione della sinistra

Settantadue ore dopo le molestie di piazza San Giovanni, con la musica del Concertone rosso sottofondo, il mutismo di Pd e sindacati prosegue. Inesorabile Non solo nazionalità e status degli aggressori - tre tunisini tra i 22 e i 25 anni, in Italia con un permesso di soggiorno per motivi di studio vengono ancora tenuti ben coperti da politici e stampa progressista ma c’è anche un silenzio pesante persino sugli sviluppi giudiziari, ovvero sul fatto che i balordi siano già liberi dopo l’arresto in flagranza per violenza sessuale di gruppo. Nonostante la richiesta di custodia cautelare in carcere da parte della Procura di Roma, infatti, nel corso del processo per direttissima i giudici li hanno infatti rimessi in libertà disponendo soltanto l’obbligo di firma.

Eccezion fatta per Raffaella Paita (l’unica anche a parlare di taharrush gamea, l’espressione araba che indica le molestie collettive), capogruppo di Italia Viva al Senato, nessuno ha citato le origini dei violentatori né ha osato indignarsi per il loro rilascio. Sul fronte Pd, solo il deputato Filippo Sensi si è chiesto «perché i tre molestatori della ragazza siano fuori», aggiungedo poi che «le polemiche della destra mi fanno schifo». Ma come? Ora il problema è la destra che si permette di condannnare e non i tunisini ubriachi che hanno molestato una 25enne approfittando della calca?