Concertone, piovono insulti su Ginevra: "Che porcata! Strappatemi le orecchie"

Il Concertone del Primo Maggio? A quanto pare non scalda più così tanto il cuore dei giovani. Sui social i commenti sono davvero impietosi e a quanto pare la scelta di far cantare dei perfetti sconosciuti non ha certo aiutato a far crescere la popolarità dell'evento almeno per quanto riguarda il mondo di quei tanti appassionati di musica che sui social commentano il concertone. "Strappatemi le orecchie", scrive un utente. Poi c'è chi mette nel mirino "Ginevra" dopo la sua esibizione: "Questa #ginevra che canta sola davanti una miriade di gente dato che sembra la conoscano giusto i parenti da casa #ConcertoPrimoMaggio".

E ancora: "“Ora che conosci i miei limiti” “se canti poi non torni” Ginevra auto-profetica?". C'è poi chi sbotta: "Io sono già stanco dopo appena 3 canzoni...". Ma non finisce qui, c'è chi va giù pesante: "dai ma loro non ci credo che fanno i cantanti, secondo me di lavoro fanno altro tipo gestione familiare di una trattoria". Poi c'è anche chi affonda il colpo: "Il dramma non sono gli organizzatori, il dramma sono quelli che ci vanno a queste pagliacciate...".

Infine c'è anche chi decide di cambiare canale: "Appena cambiato, non ne posso più di sta porcata". Insomma a quanto pare il popolo dei social ha già espresso un giudizio chiaro: il Concertone tanto caro alla sinistra non piace più come una volta...