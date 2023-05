Al Bano Carrisi e la malattia: "Pronto a tutto", la dolorosa rivelazione

02 maggio 2023 a

Al Bano Carrisi si racconta. Il cantante, alla vigilia dei suoi ottant'anni, ripercorre la lunga carriera e non solo. L'artista di Cellino San Marco ha vissuto gioie e dolori, eppure "niente mi fa paura, la gente sorride quando lo dico ma è la verità", tiene a precisare sulle colonne del settimanale Chi. La sua strategia? "Mi sono allenato usando pensieri positivi e usando la preghiera per essere pronto ad affrontare tutto quello che il destino mi avrebbe messo di fronte".

Tra i momenti più difficili la fine del matrimonio con Romina Power, la scomparsa della figlia e la malattia. "L’infarto, il cancro, l’ischemia, i problemi alle corde vocali - gli elenca -. Ho sempre trovato la strada per uscirne fuori". Anche i rapporti con l'ex moglie sono migliorati. Tra i due c'è sempre stata sintonia. Non a caso il successo non tardò ad arrivare.

"È capitato tutto per caso. Io e Romina siamo riusciti a creare un duo che ha fatto un successo mondiale, ma non c’era assolutamente niente di scritto. Erano delle idee che nascevano tra me e lei, creavamo delle canzoni e riscuotevamo un successo straordinario. Creavamo anche tanta – ma proprio tanta – invidia, ma pazienza! Noi esseri umani siamo fatti di invidia". Ma l'artista non dimentica l'attualità e torna a soffermarsi sulla guerra russa che sta distruggendo l'Ucraina. "La butterei nel fuoco. Dichiarare guerra al giorno d’oggi è assurdo".