Viva Rai2, il clamoroso annuncio di Fiorello: "Chi sarà ospite domani"

02 maggio 2023 a

a

a

Clamoroso annuncio di Fiorello durante la puntata di oggi 2 maggio di Viva Rai2 su Rai due. Il conduttore ha infatti voluto anticipare ai suoi spettatori prima della fine del programma dicendo che domani ci sarà un ospite amatissimo da tutti. "C’è una grande notizia, Gianni Morandi arriverà domani e sarà con noi", ha detto Fiorello.

"Foto negata all'atleta paralimpica": Concertone, esplode il caso Matteo Paolillo

Non solo. Il conduttore ha anche trasmesso un video che gli ha inviato lo stesso cantante in cui Morandi appare in forma perfetta, radioso e allegro nel giardino della sua casa. E poco dopo l’inizio del video comincia a cantare un suo iconico brano, "Evviva". A quel punto Fiorello rimane di sasso. Incredulo davanti all'energia e alla vitalità di Gianni Morandi.