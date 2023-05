Concertone, Mattarella "sfigurato" sulla t-shirt di Pelù: e il Quirinale...

02 maggio 2023 a

Il concertone del Primo maggio fa rima anche con polemiche, soprattutto di natura politica. Il giorno dopo il maxi evento romano il principale argomento di discussione riguarda il fisico Carlo Rovelli e il suo botta e risposta con il ministro Guido Crosetto: in ballo c’è un tema molto delicato, quale è il conflitto ucraino. Nel corso del concertone ci sono però stati anche momenti più leggeri e divertenti.

Come quando Piero Pelù è salito sul palco indossando una t-shirt raffigurante il volto di Sergio Mattarella in versione punk: al presidente della Repubblica è stata aggiunta una cresta rosso fuoco che non è per niente male. “Abbiamo un garante della Costituzione e ci sta molto, molto simpatico. Mattarella è rock, esorcizza il male e ci unisce”, ha dichiarato il cantante. Su Twitter è arrivato anche il commento di Giovanni Grasso, portavoce del presidente della Repubblica: “Vabbè… la voglio! Dove si compra?”.

Insomma, la t-shirt di Mattarella in versione punk ha fatto furore sui social. Lo stesso non si può dire della battuta a sfondo calcistico di Fabrizio Biggio che ha fatto risentire i laziali, che sono notoriamente una tifoseria molto permalosa. “Il diritto che mi manca è quello di tifare Lazio a Roma centro senza essere ‘corcato’”, ha scherzato Biggio. I biancocelesti si sono così arrabbiati da costringere una rettifica: “Nessuna volontà di offendere, non da questa piazza”.