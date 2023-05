Michelle Hunziker, lo strano sfogo: "C'è un silenzio meraviglioso"

02 maggio 2023 a

Michelle Hunziker non usa giri di parole e a Verissimo si confessa. La conduttrice di Striscia la Notizia ha parlato della sua situazione sentimentale e di fatto non ha nascosto di soffrire forse un po' la solitudine dato che in questo momento è single, anche se in fondo non le dispiace: "Sono da sola, zero corteggiatori - ha affermato la Hunziker - Non c'è nessuno, niente, anche perché vado a lavorare, ‘Striscia’, poi a lavorare, torno a casa e poi porto le bimbe a scuola. E quindi di incontri ne faccio pochi e sai cosa? Si sta bene, davvero".

Poi la stessa Hunziker ha voluto parlare del suo rapporto con Gerry Scotti: "Sono in un momento estremamente sereno e come potrebbe essere al contrario", rivolgendosi al conduttore. E proprio Scotti ha confermato il feeling professionale con la Hunziker: "Stiamo molto insieme e non vedo messaggini, nessun telefonata strana".



Infine, tornando sulla sua situazione sentimentale ha aggiunto: "Prima o poi verrà il desiderio, ma la cosa bella è che quando tutto tace c'è quel silenzio meraviglioso che non è male. Non è male stare da sola e io non sono mai stata molto da sola, ma poi io non mi sento sola eh a livello emotivo".