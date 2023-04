Striscia la Notizia, "mi manchi": impensabile messaggio alla Hunziker

30 aprile 2023 a

Piccolo stop per Cosmary Fasanelli. A causa di un'indisposizione la velina sarà assente per qualche puntata di Striscia la Notizia. Nulla di preoccupante. Come precisato dal tg satirico di Canale 5 la giovane sta bene e tornerà in fretta dietro il bancone. Eppure la mancanza si fa sentire. E così, a pochi minuti dalla messa in onda della puntata di venerdì 28 aprile, la velina ha mandato un messaggio a Michelle Hunziker e Gerry Scotti.

La conduttrice, infatti, ha salutato Cosmery durante il programma e l'ex concorrente di Amici ha ricondiviso quel momento nelle sue storie Instagram aggiungendo: "Mi mancate già tanto, non vedo l'ora di tornare. Grazie".

Al posto della ballerina c'è un altro volto noto di Mediaset: Marcia Thereza Araujo Barros. La modella italo brasiliana è stata protagonista dell'edizione in corso di Paperissima Sprint e sostituì Cosmary anche a dicembre 2022. E da ieri affianca la bionda Anastasia Ronca.