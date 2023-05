Verissimo, Michelle Hunziker: "Nessuno, niente". Rivelazione intima

02 maggio 2023 a

Michelle Hunziker e Gerry Scotti ospiti di Silvia Toffanin. I neo nonni si sono raccontati a Verissimo, dove hanno svelato piccoli aneddoti sulla loro nuova figura. "Aurora mi ha chiamata oggi e mi ha detto che ne ha fatte di tutti i colori anche perché sai... Arriva all'improvviso" ha ammesso la Hunziker in merito alla pipì e al cambio pannolino.

Ecco allora che la Toffanin ne ha approfittato per chiedere se ci siano già stati degli incidenti: "Ancora no! Anche perché è vero che non ho esperienze con i bimbi, ma quando lo cambio si capisce, diciamo che si vede quando stanno per farla e allora quando lo capisco metto il pannolino in copertura e metto subito l'altro, insomma ancora non mi ha colpita".

Chiusa la parentesi "nonna", la Toffanin è scesa nei dettagli arrivando a indagare sulla vita privata della collega. Insomma, la domanda che si fanno tutti è: ma Michelle è ancora single? "Sono in un momento estremamente sereno e come potrebbe essere al contrario - non ha esitato a dire -. Sono da sola zero corteggiatori. Non c'è nessuno, niente, anche perché vado a lavorare, Striscia, poi a lavorare, torno a casa e poi porto le bimbe a scuola. E quindi di incontri ne faccio pochi e sai cosa si sta bene, davvero". Non per questo la Hunziker esclude un nuovo amore: "Prima o poi verrà il desiderio, ma la cosa bella è che quando tutto tace c'è quel silenzio meraviglioso che non è male. Non è male stare a sola e io non sono mai stata molto da sola, ma poi io non mi sento sola eh, a livello emotivo".