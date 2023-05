Cecilia Rodriguez, "perché ha la bocca aperta": bufera per questa foto

03 maggio 2023 a

Le foto di Cecilia Rodriguez sui social fanno sempre il pieno di like e commenti. Tanti i fan che apprezzano i suoi scatti. Un dubbio, però, sembra non lasciare tranquilli alcuni utenti. Qualcuno, in particolare, si sarebbe chiesto come mai la sorella di Belen nelle foto abbia sempre o quasi sempre la bocca aperta. In una delle ultime immagini pubblicate sul suo profilo Instagram, la modella e influencer indossa un outfit super hot: capelli legati a coda di cavallo, vestito aderente a costine color cammello e stivali con tacco.

Oltre ai numerosi commenti positivi, sotto al post sono stati tanti anche quelli negativi. Ad alcuni utenti non sarebbero piaciute le labbra aperte: "Non capisco perchè Cecilia tutte le volte fa la foto con la bocca aperta". Purtroppo i commenti degli haters non finiscono qui. "Ma poi che fai nella vita? Famosa per?", si è chiesto qualcuno. Qualcun altro invece: "Più volgare non si può!". E ancora: "Quand'è che ti sposi e metti su famiglia....il tempo passa", oppure: "Famosa per i calendari". In ogni caso, non è la prima volta che il look della Rodriguez viene criticato duramente.

Qualche tempo fa, quando la Rodriguez è volata in Spagna per Premi Platino, un evento in cui vengono premiati i prodotti televisivi e cinematografici ispano-americani, ha attirato l'attenzione di tutti per il suo look super sexy. Alcuni follower, però, hanno commentato in modo negativo il suo vestito, un abito lungo, nero e attillato con uno spacco vertiginoso.