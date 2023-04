Belen Rodriguez si spoglia in casa. E pubblica tutto: scatti pazzeschi

14 aprile 2023 a

Belen Rodriguez, chiusa in casa per essere risultata positiva al Covid, si spoglia davanti allo specchio e condivide con i suoi fan e i follower su Instagram una serie di scatti molto sensuali in realtà per pubblicizzare i bikini della sua collezione Me fui real. Eccola quindi mentre si mostra in qualsiasi posa per far vedere il costumino e il suo fisico praticamente perfetto e statuario.



La showgirl argentina e moglie di Stefano De Martino, dopo aver annunciato di essere positiva al coronavirus, a poche ore dall'inizio della puntata de le Iene di martedì scorso, è costretta a restare in quarantena, fino a che non risulterà negativa al tampone. Così per ingannare il tempo fa la prova costume e indossa proprio i modelli nuovi della collezione che disegna e realizza insieme alla sorella Cecilia Rodriguez.