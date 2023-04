Cecilia Rodriguez sul letto in minigonna: "Demente, non ti fai schifo?"

15 aprile 2023 a

Balla sul letto, Cecilia Rodriguez, con uno sgargiante completino giallo limone, giacca, top, minigonna plissettata e calzettoni. "Coachella countdown is started", scrive a corredo delle foto. Vale a dire: iniziato il conto alla rovescia per Coachella, il celebre festival di musica alternativa che ogni anno raduna in Califonia migliaia e migliaia di appassionati da tutto il mondo. Un post innocente, quello che la sorella di Belen Rodriguez e fidanzata di Ignazio Moser pubblica su Instagram, che però le attira addosso decine di commenti violentissimi e offensivi. Il tenore è riassunto alla perfezione da quello di un follower: "Ma non ti fai schifo?".

Troppo disinibita? Si vede qualcosa di eccessivo? Sì, ma non nella solita accezione "a luci rosse". A far imbufalire i fan (e soprattutto gli hater) il fatto che Cecilia stia saltando sul letto senza essersi tolta le scarpe. Apriti cielo. "Con le scarpe sul letto non si può vede", si legge tra i commenti. E ancora: "Questo accade quando la roba non è la LORO e soprattutto non la lavano LORO. Ci va rispetto per le cose e il lavoro altrui. Stessa foto, senza scarpe, sarebbe stata instagrammabile lo stesso". "Questa foto è la rappresentazione perfetta della gente con cui mi imbatto ogni giorno in hotel .. salire sul letto con le scarpe come se fosse casa loro solo perché hanno 2 soldi si sentono i padroni.. rispetto ed educazione zero ..i soldi non vi fanno signori".

Qualcuno fa notare timidamente: "sono scarpe nuove per fare la foto con il nuovo outfit perciò sono pulite non credo voglia dormire in un letto dove aveva le scarpe sporche". Ma c'è chi prosegue: "La mancanza di rispetto per chi dopo di lei, per lavoro, è "IMPIEGATO" nella pulizia della stanza, fa capire nettamente il livello di educazione anche vs i futuri ospiti. La seguivo, per me sta bene anche senza me". E giustamente qualcuno fa notare a tutti che la situazione, forse, sta leggermente sfuggendo di mano: "In Italia sono le 23.46 e leggo che per alcune dare della demente ad una ragazza per una foto che nn è di loro gradimento, sembra essere un modo per esprimere il fatto che loro sono più educate della ragazza in questione.. A me nn sembra affatto, ma siamo un paese abitato da gente poco coerente, questo si sa.. Andate a dormire, che fate più bella figura!".