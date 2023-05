PiazzaPulita, cosa fa l'ecoteppista dopo la rissa da Formigli

Matteo Legnani 07 maggio 2023 a

a

a

Il sorriso di Formigli, quando si è alzato dalla sua postazione nello studio di “Piazzapulita” e le ha detto che «devi imparare anche ad ascoltare» era quello di chi sapeva di avere fatto il colpo e pregustava già le polemiche che avrebbero invaso siti internet e social nelle ore successive alla trasmissione. Ce l’aveva, il conduttore del talk show di La7, con Chloè (con “h” e accento sulla “e”) Bertini, la 24enne che a colpi di atti dimostrativi e ospitate televisive sta diventando la Greta Thunberg de noantri (che ci sta pure, visto che è romana). Oltretutto, diversamente dalla baby fanatica ecologista scandinava, è pure carina, col broncetto e gli occhioni scuri che si spalancano quando qualcuno in studio dice qualcosa su cui non si trova d’accordo o contraddice qualcuna delle massime ecocatastrofiste che va ammansendo via tubo catodico da ormai qualche settimana, grazie ai Santoro e ai Formigli che se la contendono per un po’ di audience in più.

Giovedì sera, però, Chloè non si è limitata a spalancare gli occhioni. Mentre stava parlando il geologo Alberto Prestininzi, lei si è alzata, si è sfilata auricolare e microfono e ha lasciato lo studio televisivo, non prima di aver battibeccato con lo scienziato (che l’ha anche rimproverata per la mancanza di educazione) e aver resistito alle moine di Formigli, che con piglio paternalistico le ha balbettato di restare e di imparare ad ascoltare anche le opinioni altrui. Stava, il geologo, contestando con numeri e dati, le farneticazioni ecocatastrofiste della Bertini a proposito di «Po in secca» e di «contadini che non possono irrigare i campi», che sono due dei cavalli di battaglia di “Ultima generazione”, il gruppo ultrà di cui la 24enne è uno dei membri di spicco.

L'ecoteppista Chloe insulta e urla come un'invasata? Ma Formigli... com'è ridotto



CONTESA DAI SALOTTI

Di lei si sa, almeno stando al suo profilo Linkedin, che ha una laurea in neuroscienze presa al King’s College di Londra e un «diploma in danza». Su Instagram il suo profilo è privato e conta meno di 1.500 followers. Ma in tv, i salotti della sinistra se la contendono da tempo. Di lei s’era iniziato a parlare nell'aprile dello scorso anno, quando insieme ad altri due attivisti di Ultima generazione aveva imbrattato i muri della sede dell’Energy Store dell’Eni, in via degli Ammiragli a Roma. Arrestati con le accuse di danneggiamento, violenza privata e resistenza a pubblico ufficiale, i tre erano stati liberati il giorno successivo. Poche settimane dopo, a giugno, era nel gruppo degli ecoteppisti che avevano messo in atto il blocco del traffico sul Grande raccordo anulare di Roma, rischiando anche di essere investita da un'automobilista. Un mese fa, a inizio aprile, era nel terzetto che ha compiuto il blitz alla Barcaccia, la celebre fontana del Seicento in Piazza di Spagna, nella quale sono stati versati alcuni sacchi di carbone vegetale che ne hanno tinta l'acqua di nero.

Per quell’atto di vandalismo, Chloè è stata denunciata, ricevendo anche un Daspo di 48 ore da Piazza di Spagna e una multa da 1.500 euro. Mentre l’intero arco della politica (5 Stelle compresi) condannava il gesto vandalico, la neo-segretaria del Pd Elly Schlein sottolineava che «questa rabbia si manifesta perchè c’è frustrazione per la mancanza di risposte dalla politica» (come si il suo partito non avesse governato l’Italia in questi ultimi anni). Delle multe ricevute in conseguenza degli atti di sabotaggio e vandalismo la stessa Bertini ha parlato in tv. E sollevato un vespaio quando, sempre da Formigli, due settimane fa ha candidamente dichiarato di non volerle pagare: «Sono debiti che si accumulano» ha detto. Fiutando audience, il conduttore di La7 ha fatto il bis giovedì sera, inserendo la 24enne ambientalista in un “pacchetto di mischia” insieme al deputato verde Angelo Bonelli e a Mario Calabresi.

«IMPARI L’EDUCAZIONE»

La fuga dallo studio s’è verificata a puntata ormai avanzata, mentre il geologo Prestininzi si apprestava a citare alcuni dati di un rapporto del Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico (Ipcc). «Impari l’educazione e ad ascoltare chi ha studiato per 50 anni» l’ha rimproverata lo scienziato, mentre la Bertini lo accusava di essere «parte del problema». Poi il siparietto di Formigli.