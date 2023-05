PiazzaPulita, l'ecoteppista Chloe insulta tutti? Ma Formigli... com'è ridotto

05 maggio 2023 a

a

a

Una scena davvero pessima quella che si è vista ieri sera 4 maggio da Corrado Formigli a Piazzapulita su La7. Verso la fine della puntata in studio si parla di emergenza climatica con, tra gli altri, l'attivista climatica Chloe Bertini di Ultima Generazione e il geologo Alberto Prestininzi. La Bertini perde completamente il controllo e urlando come una invasata non lascia parlare gli ospiti. E il conduttore, anziché silenziare il suo microfono per consentire agli altri di esprimere la proprio opinione, prende le sue parti.

Qui lo scontro tra l'eco-attivista Chloe Bertini e il geologo Prestininzi a Piazzapulita

Porcheria-Fratoianni, lo sciacallo del meteo: morti in Emilia? A chi dà la colpa

"Questi sono i dati", prova a spiegare lo scienziato. Ma la eco-attivista si alza, si toglie il microfono e fa per andarsene. Poi ci ripensa e con la voce tremante dice: "Questo fa parte del problema. Dobbiamo elaborare il lutto, facciamo fatica come umanità". "Impara l'educazione, vuoi ascoltare? Ascolta chi ha studiato 50 anni. Te ne vai perché non vuoi ascoltare. Non ascolti perché hai cattivi maestri", la redarguisce il geologo. Lei di nuovo vuole lasciare lo studio ma Formigli le chiede di restare e prova a calmarla. Inutilmente. Chloe Bertini ormai in preda a una crisi isterica e indicando le immagini sullo schermo della siccità comincia a urlare: "Guardi qui, no basta". E va via,